Совфед на заседании денонсировал соглашение с США об утилизации плутония

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на заседании нижней палаты парламента напомнил, что приостановка соглашения в 2016 г. была вызвана «коренным изменением обстоятельств». Среди причин он назвал введение США санкций против России, принятие закона о поддержке Украины, расширение НАТО на восток и усиление военного присутствия США в Восточной Европе. Он добавил, что российская сторона до этого формулировала условия для возможного возобновления соглашения, однако ни одно из них сейчас не может быть выполнено. Поэтому, по его словам, сохранение обязательств по плутонию представляется нецелесообразным.