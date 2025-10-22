Совфед на заседании денонсировал соглашение с США об утилизации плутония
Совет Федерации денонсировал межправительственное соглашение с США об утилизации оружейного плутония, более не используемого в оборонных целях. Трансляция заседания идет в официальном канале СФ.
Документ был подписан в 2000 г. и предусматривал, что каждая сторона утилизирует по 34 т плутония, признанного избыточным для военных программ. В 2016 г. действие соглашения было приостановлено указом президента России и федеральным законом.
8 октября Госдума поддержала прекращение действия соглашения. Во время обсуждения спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что Россия «не позволит никому использовать себя» и подчеркнул, что решение принято «в интересах государства». По его словам, расторжение соглашения назревало давно.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на заседании нижней палаты парламента напомнил, что приостановка соглашения в 2016 г. была вызвана «коренным изменением обстоятельств». Среди причин он назвал введение США санкций против России, принятие закона о поддержке Украины, расширение НАТО на восток и усиление военного присутствия США в Восточной Европе. Он добавил, что российская сторона до этого формулировала условия для возможного возобновления соглашения, однако ни одно из них сейчас не может быть выполнено. Поэтому, по его словам, сохранение обязательств по плутонию представляется нецелесообразным.