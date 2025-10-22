Над регионами России за четыре часа сбили 13 украинских БПЛА

До этого в Минобороны сообщали, что за ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа. Наибольшее число сбитых целей – восемь – пришлось на Брянскую область. По четыре дрона были уничтожены над Азовским морем и в Ленинградской области, по три – в Крыму, Ростовской и Псковской областях, а также над Черным морем. Две воздушные цели были поражены в Новгородской области и по одной – в Орловской, Тверской и Тульской.