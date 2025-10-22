Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над регионами России

Больше всего сбитых беспилотников – восемь единиц – пришлось на территорию Брянской области. По четыре БПЛА было уничтожено над акваторией Азовского моря и в Ленинградской области, по три – в Крыму, в Ростовской и Псковской областях и над Черным морем.