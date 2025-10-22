Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
За ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Больше всего сбитых беспилотников – восемь единиц – пришлось на территорию Брянской области. По четыре БПЛА было уничтожено над акваторией Азовского моря и в Ленинградской области, по три – в Крыму, в Ростовской и Псковской областях и над Черным морем.
Две воздушные цели российские военные поразили в Новгородском регионе и по одной – в Орловской, Тверской и Тульской областях.
Утром 22 октября Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный») и Махачкалы. Ночью мера действовала в аэропортах Краснодара («Пашковский»), Калуги («Грабцево»), Пензы, Пскова, Ярославля («Туношна»).
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что дежурные средства ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата в Лужском районе. Пострадавших и разрушений нет. Глава Мордовии Артем Здунов информировал, что одно из предприятий в Мордовии было повреждено при атаке БПЛА.