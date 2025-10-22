NYT: Великобритания фиксирует рост сторонников ультраправых идей

По данным NYT, внутренний терроризм в стране все чаще исходит не от крупных организованных группировок, а от небольших ячеек или даже отдельных лиц, которые радикализируются в зашифрованных чатах. В статье описывается недавнее дело трех мужчин, которые в переписках в Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram обсуждали нападения на синагоги и мечети.