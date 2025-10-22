NYT: Великобритания фиксирует рост сторонников ультраправых идей
В Великобритании растет число сторонников ультраправых идей, а связанные с ними террористические угрозы становятся все более серьезными. Об этом пишет The New York Times (NYT). Издание отмечает, что сейчас на деятельность крайне правых приходится около пятой части всех расследований британской полиции по борьбе с терроризмом.
По данным NYT, внутренний терроризм в стране все чаще исходит не от крупных организованных группировок, а от небольших ячеек или даже отдельных лиц, которые радикализируются в зашифрованных чатах. В статье описывается недавнее дело трех мужчин, которые в переписках в Facebook
Глава контрразведки МИ-5 Кен МакКаллум подтвердил, что подразделения спецслужбы проводят «почти рекордное количество расследований» и все чаще сталкиваются с одиночками и малыми группами экстремистов.
Хотя основная угроза в Великобритании по-прежнему исходит от радикальных исламистов, спецслужбы отмечают, что крайне правый терроризм укрепляет позиции. За последние годы в стране произошло несколько нападений, совершенных под влиянием неонацистских и расистских идеологий.
По словам старшего научного сотрудника Института стратегического диалога Ханны Роуз, в Великобритании наблюдается «устойчивый рост» числа насильственных заговоров, корни которых уходят в экстремистские идеи, распространяемые онлайн. «Существует транснациональная идея о том, что белая культура находится под угрозой со стороны меньшинств – евреев, мусульман и мигрантов», – подчеркнула она.