Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин участвует в мероприятии по линии Генштаба ВС РФ

Ведомости

У президента РФ Владимира Путина сегодня запланировано мероприятие по линии Генштаба ВС России. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

«По деталям сообщим в течение ближайшего часа», – пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, у президента «достаточно рутинный, но напряженный рабочий день в Кремле» – запланированы многочисленные встречи и совещания.

7 октября, во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ, Путин провел совещание с руководством Минобороны, Генштаба и командующими группировками войск в зоне спецоперации.

Тогда глава государства подчеркнул, что Россия сохраняет стратегическую инициативу на фронте. По его словам, в 2025 г. российские войска взяли под контроль 4900 кв. км территории и 219 населенных пунктов.

Президент отметил, что украинская армия отступает по всей линии боевого соприкосновения, несмотря на попытки сопротивления. Путин также заявил, что удары Киева по мирным объектам на территории России направлены на демонстрацию «хоть каких-то успехов» перед западными странами, продолжающими финансировать Украину.

Глава государства подчеркнул, что российский оборонно-промышленный комплекс полностью обеспечивает армию вооружением, включая высокоточные ракеты, боеприпасы и технику. Он также сообщил, что разработка новейших вооружений идет с опережением планов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте