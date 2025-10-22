Путин участвует в мероприятии по линии Генштаба ВС РФ
У президента РФ Владимира Путина сегодня запланировано мероприятие по линии Генштаба ВС России. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.
«По деталям сообщим в течение ближайшего часа», – пояснил представитель Кремля.
По словам Пескова, у президента «достаточно рутинный, но напряженный рабочий день в Кремле» – запланированы многочисленные встречи и совещания.
7 октября, во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ, Путин провел совещание с руководством Минобороны, Генштаба и командующими группировками войск в зоне спецоперации.
Тогда глава государства подчеркнул, что Россия сохраняет стратегическую инициативу на фронте. По его словам, в 2025 г. российские войска взяли под контроль 4900 кв. км территории и 219 населенных пунктов.
Президент отметил, что украинская армия отступает по всей линии боевого соприкосновения, несмотря на попытки сопротивления. Путин также заявил, что удары Киева по мирным объектам на территории России направлены на демонстрацию «хоть каких-то успехов» перед западными странами, продолжающими финансировать Украину.
Глава государства подчеркнул, что российский оборонно-промышленный комплекс полностью обеспечивает армию вооружением, включая высокоточные ракеты, боеприпасы и технику. Он также сообщил, что разработка новейших вооружений идет с опережением планов.