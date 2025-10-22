Песков: ни Трамп, ни Путин не хотят тратить время впустую
Ни президент США Дональд Трамп, ни президент РФ Владимир Путин не хотят тратить время впустую, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью», – сказал он.
Песков, говоря о будущей встрече президентов в Будапеште, подчеркнул, что эффективность требует подготовки.
21 октября Трамп отметил, что окончательное решение о встрече еще не принято. Он подчеркнул, что не хотел бы тратить время напрасно. На уточняющий вопрос журналистов, что изменило его мнение с момента последнего разговора с Путиным и почему он сейчас считает, что саммит в Будапеште может оказаться пустой тратой времени, Трамп ответил, что не утверждал такого.
Встреча президентов РФ и США должна пройти в ближайшие две недели, как изначально заявлял сам Трамп. Организовать мирный саммит лидеры договорились в ходе телефонного разговора 16 октября.