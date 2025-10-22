Песков: сроки встречи Путина и Трампа не определены

21 октября Reuters со ссылкой на источники писало, что встреча Путина и Трампа в Будапеште оказалась под угрозой срыва из-за переноса очной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Один из собеседников выразил мнение, что Москва не изменила свою позицию по прекращению огня и не собирается останавливаться на нынешней линии фронта. После этого Трамп сообщил, что завершение российско-украинского конфликта «на подходе».