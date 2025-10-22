Газета
Главная / Политика /

Песков: сроки встречи Путина и Трампа не определены

Сроки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не были определены. До этого этапа требуется тщательная подготовка, которая займет время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока новостей никаких нет», – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что тема окружена большим количеством сплетен и пересудов, которые в большей своей части «коренным образом не соответствуют действительности».

21 октября Reuters со ссылкой на источники писало, что встреча Путина и Трампа в Будапеште оказалась под угрозой срыва из-за переноса очной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Один из собеседников выразил мнение, что Москва не изменила свою позицию по прекращению огня и не собирается останавливаться на нынешней линии фронта. После этого Трамп сообщил, что завершение российско-украинского конфликта «на подходе».

