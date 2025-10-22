Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ВС РФ ударили по объектам энергетики Украины

Ведомости

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам России Вооруженные силы России в ночь на 22 октября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удар наносился по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников. По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

В ночь на 18 октября российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, обеспечивающие действия вооруженных сил республики. ВС РФ также нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры, центру подготовки операторов дронов ГУР Украины, мастерской по производству и сборке БПЛА и радиолокационной станции ПВО. Кроме того, целью стали пункты временной дислокации украинских сил в 156 районах.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте