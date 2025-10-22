ВС РФ ударили по объектам энергетики Украины

В ночь на 18 октября российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, обеспечивающие действия вооруженных сил республики. ВС РФ также нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры, центру подготовки операторов дронов ГУР Украины, мастерской по производству и сборке БПЛА и радиолокационной станции ПВО. Кроме того, целью стали пункты временной дислокации украинских сил в 156 районах.