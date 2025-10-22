Газета
Главная / Политика /

Средства ПВО перехватили 15 украинских БПЛА самолетного типа

В период с 11:00 до 13:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны.

Над территорией Брянской области сбили 13 беспилотников. Еще два уничтожили над Курской областью, уточнило оборонное ведомство.

За ночь на 22 октября дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских БПЛА.

21 октября губернатор Брянской области заявил, что украинские военные все жестче терроризируют мирное население региона. По его словам, Запад не только позволяет Киеву так действовать, но и подталкивает его к этому.

