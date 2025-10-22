Европарламент: ЕС не примет Сербию в члены без участия в санкциях против России
Евросоюз не будет допускать Сербию до членства в организации без участия страны в антироссийских санкциях. Соответствующую резолюцию принял 22 октября Европарламент.
«Парламент подчеркивает свою твердую приверженность перспективам членства Сербии в ЕС при условии достижения ощутимого прогресса в соблюдении демократии, верховенства закона и основных прав, а также полного согласования с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС и санкциями против России», – говорится в тексте резолюции.
За резолюцию, приуроченную к годовщине трагедии на вокзале в Нови-Саде, проголосовали 457 депутатов при 103 голосах против и 72 воздержавшихся.
1 ноября 2024 г. на железнодорожном вокзале в Нови-Саде произошло обрушение навеса, в результате которого погибли 16 человек. Трагедия спровоцировала по всей стране волну протестов против властей, которые продолжаются по сей день.