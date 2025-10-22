Европарламент: ЕС не примет Сербию в члены без участия в санкциях против России

«Парламент подчеркивает свою твердую приверженность перспективам членства Сербии в ЕС при условии достижения ощутимого прогресса в соблюдении демократии, верховенства закона и основных прав, а также полного согласования с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС и санкциями против России», – говорится в тексте резолюции.