Reuters: экономика Ирана балансирует между гиперинфляцией и рецессией

Правительство Ирана делает ставку на так называемую «экономику сопротивления» – курс на самодостаточность и развитие торговли с Китаем, Россией и рядом стран региона. Москва и Пекин поддерживают право Ирана на мирную ядерную энергетику и осудили июньские удары США и Израиля по трем иранским ядерным объектам.