Reuters: экономика Ирана балансирует между гиперинфляцией и рецессией
Иранская экономика оказалась на грани одновременной гиперинфляции и глубокой рецессии после восстановления санкций ООН, сообщает Reuters со ссылкой на иранских чиновников и аналитиков.
По данным агентства, новые ограничения были введены после срыва переговоров по ядерной программе и разработке баллистических ракет. Несмотря на то что обе стороны заявляют о возможности дипломатического решения, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг предложение президента США Дональда Трампа заключить новую сделку.
Три высокопоставленных иранских чиновника заявили, что, по мнению Тегерана, Вашингтон, его западные союзники и Израиль намеренно ужесточают санкции, чтобы спровоцировать внутренние беспорядки и поставить под угрозу само существование Исламской Республики.
После повторного введения санкций 28 сентября в Тегеране прошли экстренные совещания, на которых обсуждались меры по предотвращению экономического коллапса, обходу ограничений и сдерживанию растущего недовольства населения. На фоне усиливающегося неравенства между богатыми и бедными, коррупции и неэффективного управления экономика страны стремительно ухудшается, отмечают источники агентства.
Правительство Ирана делает ставку на так называемую «экономику сопротивления» – курс на самодостаточность и развитие торговли с Китаем, Россией и рядом стран региона. Москва и Пекин поддерживают право Ирана на мирную ядерную энергетику и осудили июньские удары США и Израиля по трем иранским ядерным объектам.
Однако, по мнению экспертов, этих мер может оказаться недостаточно, чтобы защитить страну с населением более 90 млн человек от нового экономического шока.
1 октября США ввели санкции против 44 лиц и организаций, связанных с ядерной программой Ирана и закупками вооружений. Американский госсекретарь Марко Рубио тогда сообщил, что ограничения введены в рамках «возврата» санкций ООН и мер против Ирана за «существенное невыполнение» им своих ядерных обязательств.