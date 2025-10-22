МИД Эстонии пообещал не признавать изменение границ Украины
Эстония никогда не согласится с изменением границ Украины, достигнутым с применением силы, заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна в интервью RND.
По словам главы МИДа, Россия якобы не проявляет реальной заинтересованности в мире и продолжает военные действия. Министр добавил, что видит будущее Украины в Европейском союзе и НАТО.
21 октября The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп дал понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что его главным приоритетом остается скорейшее завершение конфликта, однако он не настаивает на конкретных территориальных уступках.
Тем временем украинская и европейская стороны выступают против любых территориальных уступок, настаивая, что «Москва может использовать их как плацдарм для нового наступления».