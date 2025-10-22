Зеленский договорился о поставках на Украину до 150 шведских истребителей
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерении по продаже украинской стороне шведских истребителей JAS 39 Gripen, сообщается на официальном сайте шведского правительства.
По словам Кристерссона, в договоре идет речь о возможной поставке на Украину до 150 истребителей. «Сегодня мы подписали важное письмо о намерениях, которое представляет собой шаг к возможности заключения всеобъемлющего соглашения об экспорте Gripen, возможно, 100 – 150 самолетов, для создания новых и очень сильных украинских военно-воздушных сил», – сказал премьер.
Как отмечается в сообщении, Швеция имеет опыт «разработки и эксплуатации передовых современных платформ», таких, как JAS 39 Gripen. А Украина «обладает уникальным опытом воздушного боя и противовоздушной обороны, которым может воспользоваться Швеция».
В сентябре 2024 г. правительство Швеции объявляло о пакете военной помощи Украине объемом почти $445 млн, в который вошли боеприпасы, катера, ПЗРК и другое оснащение. Тогда в Стокгольме подчеркивали, что вопрос передачи истребителей Gripen пока не рассматривается.