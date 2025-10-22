Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский договорился о поставках на Украину до 150 шведских истребителей

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерении по продаже украинской стороне шведских истребителей JAS 39 Gripen, сообщается на официальном сайте шведского правительства.

По словам Кристерссона, в договоре идет речь о возможной поставке на Украину до 150 истребителей. «Сегодня мы подписали важное письмо о намерениях, которое представляет собой шаг к возможности заключения всеобъемлющего соглашения об экспорте Gripen, возможно, 100 – 150 самолетов, для создания новых и очень сильных украинских военно-воздушных сил», – сказал премьер.

Как отмечается в сообщении, Швеция имеет опыт «разработки и эксплуатации передовых современных платформ», таких, как JAS 39 Gripen. А Украина «обладает уникальным опытом воздушного боя и противовоздушной обороны, которым может воспользоваться Швеция».

В сентябре 2024 г. правительство Швеции объявляло о пакете военной помощи Украине объемом почти $445 млн, в который вошли боеприпасы, катера, ПЗРК и другое оснащение. Тогда в Стокгольме подчеркивали, что вопрос передачи истребителей Gripen пока не рассматривается.

Читайте также:Минобороны Швеции опровергло заявление Киева о поставках истребителей Gripen
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте