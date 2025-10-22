Зеленский договорился о поставках на Украину до 150 шведских истребителей

По словам Кристерссона, в договоре идет речь о возможной поставке на Украину до 150 истребителей. «Сегодня мы подписали важное письмо о намерениях, которое представляет собой шаг к возможности заключения всеобъемлющего соглашения об экспорте Gripen, возможно, 100 – 150 самолетов, для создания новых и очень сильных украинских военно-воздушных сил», – сказал премьер.