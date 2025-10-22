Трамп проведет переговоры с новым премьером Японии по торговле и безопасности

Президент США Дональд Трамп и новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити проведут встречу в Токио на следующей неделе, где обсудят вопросы торговли и безопасности. Это будет первый визит американского лидера в Японию после его переизбрания, отмечает Reuters.