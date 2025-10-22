Газета
Трамп проведет переговоры с новым премьером Японии по торговле и безопасности

Ведомости

Президент США Дональд Трамп и новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити проведут встречу в Токио на следующей неделе, где обсудят вопросы торговли и безопасности. Это будет первый визит американского лидера в Японию после его переизбрания, отмечает Reuters.

По данным агентства, правительство Такаити готовит пакет закупок, включающий американские пикапы, соевые бобы и газ, который планируется представить Трампу на переговорах. При этом, как отмечают источники, Япония не намерена ставить новые цели в сфере оборонных расходов, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

На пресс-конференции 21 октября Такаити подчеркнула, что «союз с Соединенными Штатами является краеугольным камнем внешней политики и политики безопасности Японии».

Успешная встреча с Трампом, по мнению аналитиков, может укрепить позиции новой администрации Такаити, которая управляет страной, не имея парламентского большинства, и рассчитывает на поддержку США в вопросах региональной безопасности.

21 октября парламент Японии избрал Такаити премьер-министром. Она является первой женщиной, занимающей такую должность. Такаити также является председателем Либерально-демократической партии, входящей в коалицию с Партией возрождения Японии.

