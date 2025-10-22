Рябков: условий для диалога РФ и США по нераспространению ядерного оружия нет
На данный момент нет условий для начала профессионального и результативного диалога между Москвой и Вашингтоном по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Повестка контроля над вооружениями и нераспространения стала настолько зависеть от развития событий и динамики по другим вопросам, в основном от Украины и связанных с ней тем, что я, честно говоря, не вижу какой-либо практической возможности для Вашингтона и Москвы начать профессиональный, реалистичный и ориентированный на результат диалог по любым вопросам в отношении нераспространения», – отметил Рябков (цитата по ТАСС).
21 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия следит за проведением различных учений Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию. Он добавил, что Россия также принимает необходимые меры в рамках подготовки своего ядерного потенциала.