Рябков: условий для диалога РФ и США по нераспространению ядерного оружия нет

«Повестка контроля над вооружениями и нераспространения стала настолько зависеть от развития событий и динамики по другим вопросам, в основном от Украины и связанных с ней тем, что я, честно говоря, не вижу какой-либо практической возможности для Вашингтона и Москвы начать профессиональный, реалистичный и ориентированный на результат диалог по любым вопросам в отношении нераспространения», – отметил Рябков (цитата по ТАСС).