Reuters: большинство американцев поддержали признание Палестины
Большинство жителей США выступают за признание государственности Палестины, несмотря на позицию президента Дональда Трампа, который против этого шага, свидетельствуют данные опроса Reuters.
Согласно результатам исследования, 59% респондентов считают, что Соединенные Штаты должны признать Палестину, 33% выступили против, а остальные затруднились ответить. Среди демократов эту идею поддержали 80%, среди республиканцев – 41%. При этом более половины сторонников Трампа (53%) заявили, что не согласны с признанием палестинской государственности.
Опрос также показал, что американцы готовы признать дипломатические заслуги президента, если его усилия по установлению мира между Израилем и Палестиной принесут результат. Так, 51% участников считают, что Трамп «заслуживает большой похвалы», если ему удастся добиться устойчивого мира, тогда как 42% не согласны с этим утверждением.
Исследование проводилось онлайн в течение шести дней и завершилось 20 октября. В опросе приняли участие 4385 человек, погрешность составила 2 п.п.
23 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на ГА ООН и призвал мировое сообщество официально признать государственность Палестины. Он подчеркнул, что все больше стран делают этот шаг и настало время остальным последовать их примеру. При этом американский лидер заявил, что против признания государства. По его мнению, это решение играет на руку только представителям «Хамаса».
Палестину уже признали 150 государств. В последние дни это сделали Франция, Великобритания, Австралия, Канада и другие страны.