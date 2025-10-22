Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников
В период с 13:00 до 16:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны.
Из них четыре беспилотника уничтожены над территорией Белгородской области и под одному над Курской и Тульской областями.
Ранее Минобороны сообщало, что в период с 11:00 до 13:00 мск средства ПВО сбили 15 украинских дронов. Над территорией Брянской области сбили 13 беспилотников. Еще два уничтожили над Курской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области мирный житель получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и ноги.