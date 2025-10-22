Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Вэнс: США создают план мира и инфраструктуру для Газы с нуля

Ведомости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты создают перспективы мирного соглашения по сектору Газа, отметив, что дальнейшие шаги по его реализации еще предстоит согласовать.

«Я имею в виду, что мы действительно создаем мирный план и инфраструктуру там, где еще неделю и день назад ничего не было», – сказал Вэнс (цитата по NBC). Он подчеркнул, что процесс потребует «больших усилий».

Ранее Вэнс и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели встречу в Иерусалиме. Лидеры обсудили выполнение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, достигнутого при посредничестве США, и пути послевоенного восстановления региона.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь