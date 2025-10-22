Вэнс: США создают план мира и инфраструктуру для Газы с нуля
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты создают перспективы мирного соглашения по сектору Газа, отметив, что дальнейшие шаги по его реализации еще предстоит согласовать.
«Я имею в виду, что мы действительно создаем мирный план и инфраструктуру там, где еще неделю и день назад ничего не было», – сказал Вэнс (цитата по NBC). Он подчеркнул, что процесс потребует «больших усилий».
Ранее Вэнс и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели встречу в Иерусалиме. Лидеры обсудили выполнение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, достигнутого при посредничестве США, и пути послевоенного восстановления региона.