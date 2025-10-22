Вэнс и Нетаньяху обсудили будущее сектора Газа в Иерусалиме
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели встречу в Иерусалиме. Лидеры обсудили выполнение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, достигнутого при посредничестве США, и пути послевоенного восстановления региона, пишет The Guardian.
Выступая на совместной пресс-конференции, Вэнс заявил, что перед странами стоит «очень сложная задача» – разоружить группировку «Хамас», восстановить сектор Газа и гарантировать безопасность Израиля. По его словам, соглашение о прекращении огня может стать «ключевым элементом» для создания более широкого альянса Израиля с арабскими государствами Ближнего Востока и послужить импульсом для развития «Соглашений Авраама».
Американский вице-президент также отметил, что в секторе Газа будут созданы международные силы безопасности для поддержания стабильности после вывода израильских войск. При этом американские военнослужащие не будут размещены в анклаве, а будут координировать действия союзников из Центра военно-гражданской координации в Кирьят-Гате.
Вэнс опроверг утверждения о том, что Израиль является «вассалом» США, подчеркнув, что, по мнению президента США Дональда Трампа, Израиль способен «играть очень важную руководящую роль» в регионе.
Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что стабильность на Ближнем Востоке невозможна без «сильного Израиля при поддержке США». Он подтвердил, что стороны обсуждали сценарии «следующего дня» в секторе Газа, включая варианты управления территорией, и признал, что реализация этих планов «будет непростой».
22 октября Трамп заявил, что получил телефонный звонок с Ближнего Востока, и подчеркнул, что дела там идут очень хорошо. Об этом он сказал на праздновании Дивали в Белом доме. Его заявление прозвучало на фоне визита Вэнса в Израиль.