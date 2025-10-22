Вэнс и Нетаньяху обсудили будущее сектора Газа в Иерусалиме

22 октября Трамп заявил, что получил телефонный звонок с Ближнего Востока, и подчеркнул, что дела там идут очень хорошо. Об этом он сказал на праздновании Дивали в Белом доме. Его заявление прозвучало на фоне визита Вэнса в Израиль.