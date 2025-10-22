Британский эсминец HMS Duncan следил за российским кораблем в Ла-Манше
ВМС Великобритании сообщили, что экипаж эсминца HMS Duncan и вертолет Wildcat в течение 48 часов наблюдали за проходом противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» ВМФ РФ через пролив Ла-Манш из Северного моря и обратно в рамках операции НАТО. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как уточняется, операция проводилась под руководством Морского командования альянса со штаб-квартирой в Лондоне и стала первым случаем, когда британский корабль был направлен под непосредственное командование НАТО для подобных действий.
Эсминец типа 45 использовал передовые системы и датчики для сопровождения российского судна, а вертолет Wildcat обеспечивал наблюдение с воздуха. В операции также участвовали ВВС Нидерландов и ВМС Франции.
Министр по делам вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил, что Королевский флот «готов отреагировать на любую активность российских военно-морских сил» и что эти миссии подтверждают «непоколебимую солидарность с НАТО» в обеспечении безопасности Северной Европы.
В конце апреля помощник президента РФ Николай Патрушев говорил, что действия Великобритании указывают на притязания на Черноморский регион. Среди действий Лондона, отмеченных Патрушевым, – появление «противоминной коалиции» в сотрудничестве с Украиной и странами НАТО, а также сопровождение торговых судов кораблями своих военно-морских сил (ВМС).