Британский эсминец HMS Duncan следил за российским кораблем в Ла-Манше

ВМС Великобритании сообщили, что экипаж эсминца HMS Duncan и вертолет Wildcat в течение 48 часов наблюдали за проходом противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» ВМФ РФ через пролив Ла-Манш из Северного моря и обратно в рамках операции НАТО. Об этом сообщается на сайте ведомства.