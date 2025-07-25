Патрушев рассказал о плане усиления Черноморского флота для противодействия НАТО

Он отметил, что Черноморский флот сейчас играет важную роль в спецоперации на Украине. В частности, по словам Патрушева, с кораблей флота наносились удары крылатыми ракетами «Калибр» по военной инфраструктуре, складам и командным пунктам украинских военных. Он добавил, что ЧФ блокировал порты Украины, пресекал поставку оружия, а также создал морскую зону безопасности и осуществляет над ней контроль.