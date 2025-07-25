Патрушев рассказал о плане усиления Черноморского флота для противодействия НАТО
В ближайшие годы Черноморский флот усилится, в том числе робототехническими комплексами. Об этом сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «РИА Новости».
Он отметил, что Черноморский флот сейчас играет важную роль в спецоперации на Украине. В частности, по словам Патрушева, с кораблей флота наносились удары крылатыми ракетами «Калибр» по военной инфраструктуре, складам и командным пунктам украинских военных. Он добавил, что ЧФ блокировал порты Украины, пресекал поставку оружия, а также создал морскую зону безопасности и осуществляет над ней контроль.
В конце апреля Патрушев говорил, что действия Великобритании указывают на притязания на Черноморский регион. Среди действий Лондона, отмеченных Патрушевым, – появление «противоминной коалиции» в сотрудничестве с Украиной и странами НАТО, а также сопровождение торговых судов кораблями своих военно-морских сил (ВМС).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что концентрированное присутствие кораблей НАТО в Черном море представляет собой дополнительные угрозы для России. Он отметил, что режим пребывания внечерноморских государств в акватории Черного моря жестко регулируется конвенцией Монтре о статусе проливов 1936 г.
6 июля Минобороны сообщило, что силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Месяцем ранее, 3 мая, флот обнаружил и уничтожил два безэкипажных катера ВСУ. Всего за сутки российские военные ликвидировали 23 безэкипажных катера, которые пытались атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крыма