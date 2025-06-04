НАТО рассматривает Черное и Балтийское моря как регионы своей ответственности
Североатлантический альянс рассматривает Черное и Балтийское моря как регионы своей ответственности. Об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.
«Что касается Балтийского моря, но также других регионов НАТО, таких как Черное море, то подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой», – сказал он (цитата по ТАСС). Генсек альянса пригрозил ответом в случае «нападения на страны НАТО».
В мае силы НАТО и Эстонии предприняли попытку захвата танкера Jaguar в нейтральных водах Балтийского моря. СМИ писали, что эстонская сторона потребовала, чтобы танкер проследовал в зону досмотра, при этом угрожая тараном. Тогда в воздух был поднят российский истребитель, что, по словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, привело к якобы нарушению воздушного пространства страны.
После этого помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что западные страны корректируют нормативно-правовую базу для досмотров судов, перевозящих грузы в интересах РФ в международных водах.
26 мая президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Морской коллегии по ответу на попытки стран Запада ограничить судоходство в Балтийском море.