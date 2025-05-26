Путин поддержал ответ на попытки Запада ограничить судоходство в Балтийском море

В мае силы НАТО и Эстонии предприняли попытку захвата танкера Jaguar в нейтральных водах Балтийского моря. СМИ писали, что эстонская сторона потребовала, чтобы танкер проследовал в зону досмотра, при этом угрожая тараном. Тогда в воздух был поднят российский истребитель, что, по словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, привело к якобы нарушению воздушного пространства страны.