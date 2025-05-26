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Путин поддержал ответ на попытки Запада ограничить судоходство в Балтийском море

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Морской коллегии по ответу на попытки стран Запада ограничить судоходство в Балтийском море. Об этом сообщил помощник главы государства, председатель коллегии Николай Патрушев в ходе совещания по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что на фоне усиления активности НАТО на Балтике страны Запада совершают акты пиратства. Сейчас Балтийский флот обеспечивает безопасность судоходства, а также пресекает провокации со стороны недружественных государств, добавил Патрушев.

Патрушев также заявил, что западные страны корректируют нормативно-правовую базу для досмотров судов, перевозящих грузы в интересах России в международных водах. Он рассказал, что помимо создания военной напряженности в Балтийском море страны Запада продолжают политику санкционного давления на РФ, а также рассматривают блокировку прохода российских судов по международным проливам.

В мае силы НАТО и Эстонии предприняли попытку захвата танкера Jaguar в нейтральных водах Балтийского моря. СМИ писали, что эстонская сторона потребовала, чтобы танкер проследовал в зону досмотра, при этом угрожая тараном. Тогда в воздух был поднят российский истребитель, что, по словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, привело к якобы нарушению воздушного пространства страны.

29 апреля Патрушев заявил, что действия Великобритании указывают на притязания на Черное море. Патрушев отмечал, что Лондон, в частности, создал «противоминную коалицию» в сотрудничестве с Украиной и странами НАТО, а также сопровождал торговые суда кораблями своих военно-морских сил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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