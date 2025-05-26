Путин поддержал ответ на попытки Запада ограничить судоходство в Балтийском море
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Морской коллегии по ответу на попытки стран Запада ограничить судоходство в Балтийском море. Об этом сообщил помощник главы государства, председатель коллегии Николай Патрушев в ходе совещания по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга. Его слова передает ТАСС.
Он отметил, что на фоне усиления активности НАТО на Балтике страны Запада совершают акты пиратства. Сейчас Балтийский флот обеспечивает безопасность судоходства, а также пресекает провокации со стороны недружественных государств, добавил Патрушев.
Патрушев также заявил, что западные страны корректируют нормативно-правовую базу для досмотров судов, перевозящих грузы в интересах России в международных водах. Он рассказал, что помимо создания военной напряженности в Балтийском море страны Запада продолжают политику санкционного давления на РФ, а также рассматривают блокировку прохода российских судов по международным проливам.
В мае силы НАТО и Эстонии предприняли попытку захвата танкера Jaguar в нейтральных водах Балтийского моря. СМИ писали, что эстонская сторона потребовала, чтобы танкер проследовал в зону досмотра, при этом угрожая тараном. Тогда в воздух был поднят российский истребитель, что, по словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, привело к якобы нарушению воздушного пространства страны.
29 апреля Патрушев заявил, что действия Великобритании указывают на притязания на Черное море. Патрушев отмечал, что Лондон, в частности, создал «противоминную коалицию» в сотрудничестве с Украиной и странами НАТО, а также сопровождал торговые суда кораблями своих военно-морских сил.