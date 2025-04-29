Патрушев заметил притязания Великобритании на Черное море
Действия Великобритании указывают на притязания на Черноморский регион, заявил помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью ТАСС.
Среди действий Лондона, отмеченных Патрушевым, – появление «противоминной коалиции» в сотрудничестве с Украиной и странами НАТО, а также сопровождение торговых судов кораблями своих военно-морских сил (ВМС).
Президент Украины Владимир Зеленский в июле 2024 г. утвердил стратегию морской безопасности Украины. В принципы и задачи, на которых основывается документ, Киев относит наращивание боеспособности ВСУ на море, в том числе за счет безэкипажных катеров и беспилотников. Украина также планирует взаимодействовать на море с НАТО. В том числе, проводить совместные учения со странами альянса, обеспечить их постоянное присутствие в Черном море и создать «противоминную коалицию» для разминирования региона «в послевоенный период под эгидой НАТО и ЕС».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что концентрированное присутствие кораблей НАТО в Черном море представляет собой дополнительные угрозы для России. Песков говорил, что режим пребывания внечерноморских государств в акватории Черного моря жестко регулируется конвенцией Монтрё о статусе проливов 1936 г.
Турция является администратором и выполняет свои функции достаточно четко, заявлял Песков. При этом страна является членом НАТО с 1952 г.