Патрушев заметил притязания Великобритании на Черное море

Президент Украины Владимир Зеленский в июле 2024 г. утвердил стратегию морской безопасности Украины. В принципы и задачи, на которых основывается документ, Киев относит наращивание боеспособности ВСУ на море, в том числе за счет безэкипажных катеров и беспилотников. Украина также планирует взаимодействовать на море с НАТО. В том числе, проводить совместные учения со странами альянса, обеспечить их постоянное присутствие в Черном море и создать «противоминную коалицию» для разминирования региона «в послевоенный период под эгидой НАТО и ЕС».