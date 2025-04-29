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Патрушев заметил притязания Великобритании на Черное море

Ведомости

Действия Великобритании указывают на притязания на Черноморский регион, заявил помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью ТАСС.

Среди действий Лондона, отмеченных Патрушевым, – появление «противоминной коалиции» в сотрудничестве с Украиной и странами НАТО, а также сопровождение торговых судов кораблями своих военно-морских сил (ВМС).

Президент Украины Владимир Зеленский в июле 2024 г. утвердил стратегию морской безопасности Украины. В принципы и задачи, на которых основывается документ, Киев относит наращивание боеспособности ВСУ на море, в том числе за счет безэкипажных катеров и беспилотников. Украина также планирует взаимодействовать на море с НАТО. В том числе, проводить совместные учения со странами альянса, обеспечить их постоянное присутствие в Черном море и создать «противоминную коалицию» для разминирования региона «в послевоенный период под эгидой НАТО и ЕС».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что концентрированное присутствие кораблей НАТО в Черном море представляет собой дополнительные угрозы для России. Песков говорил, что режим пребывания внечерноморских государств в акватории Черного моря жестко регулируется конвенцией Монтрё о статусе проливов 1936 г.

Турция является администратором и выполняет свои функции достаточно четко, заявлял Песков. При этом страна является членом НАТО с 1952 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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