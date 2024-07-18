Украина утвердила стратегию морской безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины, принятую Советом нацбезопасности и обороны. Указ об этом опубликован на сайте офиса Зеленского.
В стратегии Украина названа «морским государством», для которого жизненно важно «восстановление контроля» над утраченными территориями. Целью стратегии названо «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины».
Среди принципов, на которых основывается документ, упоминается «осуществление стратегического курса» на членство в ЕС и НАТО. К задачам Киев относит наращивание боеспособности ВСУ на море, в том числе за счет безэкипажных катеров и беспилотников. Также Украина планирует взаимодействовать на море со странами НАТО, в том числе проводить совместные учения со странами НАТО, обеспечить их постоянное присутствие в Черном море и создать «противоминную коалицию» для разминирования региона «в послевоенный период под эгидой НАТО и ЕС».
Кроме того, Украина намерена создать платформу Secure Black Sea («Безопасное Черное море»), на которой были бы представлены все страны Черноморского региона, кроме России, Средиземноморья, глобального Юга и другие государства, «которые сталкиваются с вызовами экономического и продовольственного характера» из-за проблем с судоходством в Черном и Азовском морях.
Реализация стратегии призвана среди всего прочего укрепить позиции Украины на пути к членству в ЕС и НАТО, говорится в документе. Для осуществления стратегии будут использованы бюджетные средства, а также «другие источники», включая иностранные инвестиции.
В декабре 2023 г. экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Азовское море стало внутренним морем России. Азовское море омывает Краснодарский край, Ростовскую область, Крым, ДНР, а также Херсонскую и Запорожскую области. Последние три субъекта наряду с ЛНР вошли в состав России 30 сентября 2022 г. по итогам референдумов. Власти Украины результаты голосования не признают.
Черное море также омывает берега Крыма. Полуостров вошел в состав России в 2014 г. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт навсегда». Украина результаты референдума не признает и считает территорию полуострова якобы оккупированной. В Киеве неоднократно заявляли о намерениях вернуть Крым.