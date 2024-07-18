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Украина утвердила стратегию морской безопасности

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины, принятую Советом нацбезопасности и обороны. Указ об этом опубликован на сайте офиса Зеленского.

В стратегии Украина названа «морским государством», для которого жизненно важно «восстановление контроля» над утраченными территориями. Целью стратегии названо «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины».

Среди принципов, на которых основывается документ, упоминается «осуществление стратегического курса» на членство в ЕС и НАТО. К задачам Киев относит наращивание боеспособности ВСУ на море, в том числе за счет безэкипажных катеров и беспилотников. Также Украина планирует взаимодействовать на море со странами НАТО, в том числе проводить совместные учения со странами НАТО, обеспечить их постоянное присутствие в Черном море и создать «противоминную коалицию» для разминирования региона «в послевоенный период под эгидой НАТО и ЕС».

Кроме того, Украина намерена создать платформу Secure Black Sea («Безопасное Черное море»), на которой были бы представлены все страны Черноморского региона, кроме России, Средиземноморья, глобального Юга и другие государства, «которые сталкиваются с вызовами экономического и продовольственного характера» из-за проблем с судоходством в Черном и Азовском морях.

Реализация стратегии призвана среди всего прочего укрепить позиции Украины на пути к членству в ЕС и НАТО, говорится в документе. Для осуществления стратегии будут использованы бюджетные средства, а также «другие источники», включая иностранные инвестиции.

В декабре 2023 г. экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Азовское море стало внутренним морем России. Азовское море омывает Краснодарский край, Ростовскую область, Крым, ДНР, а также Херсонскую и Запорожскую области. Последние три субъекта наряду с ЛНР вошли в состав России 30 сентября 2022 г. по итогам референдумов. Власти Украины результаты голосования не признают.

Черное море также омывает берега Крыма. Полуостров вошел в состав России в 2014 г. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт навсегда». Украина результаты референдума не признает и считает территорию полуострова якобы оккупированной. В Киеве неоднократно заявляли о намерениях вернуть Крым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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