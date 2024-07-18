В Кремле назвали дополнительной угрозой концентрацию кораблей НАТО в Черном море
Концентрированное присутствие натовских кораблей в Черном море представляет собой дополнительные угрозы для России. Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что режим пребывания внечерноморских государств в акватории Черного моря жестко регулируется конвенцией Монтрё о статусе проливов 1936 г. Турция в данном случае является администратором и выполняет свои функции достаточно четко, отметил Песков.
«Концентрированное присутствие натовских кораблей – принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, государства, которые являются членами альянса, – конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы для РФ, учитывая тем более непосредственную вовлеченность государств НАТО в конфликт вокруг Украины», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
18 июля президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины, принятую Советом нацбезопасности и обороны. Среди принципов, на которых основывается документ, упоминается «осуществление стратегического курса» на членство в ЕС и НАТО. К задачам Киев относит наращивание боеспособности ВСУ на море, в том числе за счет безэкипажных катеров и беспилотников. Также Украина планирует взаимодействовать на море со странами НАТО, в том числе проводить совместные учения со странами НАТО, обеспечить их постоянное присутствие в Черном море и создать «противоминную коалицию» для разминирования региона «в послевоенный период под эгидой НАТО и ЕС».