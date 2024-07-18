В Кремле назвали дополнительной угрозой концентрацию кораблей НАТО в Черном море

18 июля президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины, принятую Советом нацбезопасности и обороны. Среди принципов, на которых основывается документ, упоминается «осуществление стратегического курса» на членство в ЕС и НАТО. К задачам Киев относит наращивание боеспособности ВСУ на море, в том числе за счет безэкипажных катеров и беспилотников. Также Украина планирует взаимодействовать на море со странами НАТО, в том числе проводить совместные учения со странами НАТО, обеспечить их постоянное присутствие в Черном море и создать «противоминную коалицию» для разминирования региона «в послевоенный период под эгидой НАТО и ЕС».