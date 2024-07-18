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В Кремле назвали дополнительной угрозой концентрацию кораблей НАТО в Черном море

Ведомости

Концентрированное присутствие натовских кораблей в Черном море представляет собой дополнительные угрозы для России. Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что режим пребывания внечерноморских государств в акватории Черного моря жестко регулируется конвенцией Монтрё о статусе проливов 1936 г. Турция в данном случае является администратором и выполняет свои функции достаточно четко, отметил Песков.

«Концентрированное присутствие натовских кораблей – принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, государства, которые являются членами альянса, – конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы для РФ, учитывая тем более непосредственную вовлеченность государств НАТО в конфликт вокруг Украины», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины, принятую Советом нацбезопасности и обороны. Среди принципов, на которых основывается документ, упоминается «осуществление стратегического курса» на членство в ЕС и НАТО. К задачам Киев относит наращивание боеспособности ВСУ на море, в том числе за счет безэкипажных катеров и беспилотников. Также Украина планирует взаимодействовать на море со странами НАТО, в том числе проводить совместные учения со странами НАТО, обеспечить их постоянное присутствие в Черном море и создать «противоминную коалицию» для разминирования региона «в послевоенный период под эгидой НАТО и ЕС».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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