Патрушев: Запад корректирует правовую базу для задержания российских судов
Западные страны корректируют нормативно-правовую базу для досмотров судов, перевозящих грузы в интересах России в международных водах. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга. Его слова передает «РИА Новости».
Он рассказал, что помимо создания военной напряженности в Балтийском море страны Запада продолжают политику санкционного давления на РФ, а также рассматривают блокировку прохода российских судов по международным проливам
В пример он привел власти Эстонии, которые под предлогом предотвращения угроз подводной инфраструктуре предпринимали попытки задержания судов, следующих в российские порты. Помощник президента РФ добавил, что на основании законодательства эстонская сторона вправе открывать огонь по «опасно маневрирующим судам».
В мае силы НАТО и Эстонии предприняли попытку захвата танкера Jaguar в нейтральных водах Балтийского моря. СМИ писали, что эстонская сторона потребовала, чтобы танкер проследовал в зону досмотра, при этом угрожая тараном. Тогда в воздух был поднят российский истребитель, что, по словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, привело к якобы нарушению воздушного пространства страны.
29 апреля Патрушев заявил, что действия Великобритании указывают на притязания на Черное море. Патрушев отмечал, что Лондон, в частности, создал «противоминную коалицию» в сотрудничестве с Украиной и странами НАТО, а также сопровождал торговые суда кораблями своих военно-морских сил.