Песков: у России есть «широкая палитра средств» для защиты судоходства
Россия обладает средствами для ответа на действия западных стран в акваториях и защиты своего судоходства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на вопрос, как Москва может ответить на действия ЕС и Великобритании на морях, в том числе – на организованную блокаду.
«Всеми средствами, которые доступны России. А доступна достаточно широкая палитра средств. И, разумеется, в рамках международного законодательства», – сказал он.
Песков отметил, что последние события, связанные с попыткой «пиратского нападения на один из танкеров», показали, что Россия способна реагировать «достаточно жестко».
В мае силы НАТО и Эстонии предприняли попытку захвата танкера Jaguar в нейтральных водах Балтийского моря. СМИ писали, что эстонская сторона потребовала, чтобы танкер проследовал в зону досмотра, при этом угрожая тараном. Тогда в воздух был поднят российский истребитель, что, по словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, привело к якобы нарушению воздушного пространства страны.
29 апреля помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что действия Великобритании указывают на притязания на Черное море. Патрушев отмечал, что Лондон, в частности, создал «противоминную коалицию» в сотрудничестве с Украиной и странами НАТО, а также сопровождал торговые суда кораблями своих военно-морских сил (ВМС).