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Рютте: НАТО и Эстония координируют действия после инцидента с танкером

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс находится в тесном контакте с Эстонией после инцидента в нейтральных водах Балтийского моря, где 13 мая эстонские ВМС и авиация НАТО предприняли попытку задержания танкера Jaguar под флагом Габона.

«НАТО и Эстония находятся в тесном контакте по этому вопросу и координируют абсолютно все, чтобы убедиться, что мы точно знаем, что происходит», – отметил Рютте на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран альянса в турецкой Анталье.

По информации СМИ, эстонская сторона потребовала, чтобы танкер проследовал в зону досмотра, при этом угрожая тараном. На борту Jaguar находились, в том числе, четверо граждан России. Судно проигнорировало требования и направилось в порт Приморск. В ответ на действия НАТО был поднят в воздух российский истребитель, что, по словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, привело к якобы нарушению воздушного пространства страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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