Рютте: НАТО и Эстония координируют действия после инцидента с танкером
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс находится в тесном контакте с Эстонией после инцидента в нейтральных водах Балтийского моря, где 13 мая эстонские ВМС и авиация НАТО предприняли попытку задержания танкера Jaguar под флагом Габона.
«НАТО и Эстония находятся в тесном контакте по этому вопросу и координируют абсолютно все, чтобы убедиться, что мы точно знаем, что происходит», – отметил Рютте на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран альянса в турецкой Анталье.
По информации СМИ, эстонская сторона потребовала, чтобы танкер проследовал в зону досмотра, при этом угрожая тараном. На борту Jaguar находились, в том числе, четверо граждан России. Судно проигнорировало требования и направилось в порт Приморск. В ответ на действия НАТО был поднят в воздух российский истребитель, что, по словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, привело к якобы нарушению воздушного пространства страны.