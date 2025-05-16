Рютте: НАТО и Эстония координируют действия после инцидента с танкером

По информации СМИ, эстонская сторона потребовала, чтобы танкер проследовал в зону досмотра, при этом угрожая тараном. На борту Jaguar находились, в том числе, четверо граждан России. Судно проигнорировало требования и направилось в порт Приморск. В ответ на действия НАТО был поднят в воздух российский истребитель, что, по словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, привело к якобы нарушению воздушного пространства страны.