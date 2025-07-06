Минобороны заявило об уничтожении трех катеров в Черном море

Власти также попросили граждан не снимать и не выкладывать в интернет фото и видео работы ПВО. Утром Кравченко сообщил об отмене угрозы. Telegram-каналы также опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент уничтожения катера в бухте Новороссийска.