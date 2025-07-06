Минобороны заявило об уничтожении трех катеров в Черном море
Силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера в акватории Черного моря, передает Telegram-канал Минобороны РФ.
За последние сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) также сбили шесть управляемых авиационных бомб и 298 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ночью 6 июля в Новороссийске средства защиты отражали атаку безэкипажных катеров, сообщал глава Новороссийска Андрей Кравченко. На фоне опасности глава города призвал жителей первой береговой линии не выходить на улицу и укрыться в помещении без стекол.
Власти также попросили граждан не снимать и не выкладывать в интернет фото и видео работы ПВО. Утром Кравченко сообщил об отмене угрозы. Telegram-каналы также опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент уничтожения катера в бухте Новороссийска.