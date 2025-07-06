В Новороссийске ночью отражали атаку безэкипажных катеров

На фоне опасности глава города призвал жителей первой береговой линии не выходить на улицу и укрыться в помещении без стекол. Власти также попросили граждан не снимать и не выкладывать в интернет фото и видео работы ПВО, а также «средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб».