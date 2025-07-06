В Новороссийске ночью отражали атаку безэкипажных катеров
Ночью 6 июля в Новороссийске средства защиты отражали атаку безэкипажных катеров, в городе по береговой линии звучали сирены. Утром угрозу сняли, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
На фоне опасности глава города призвал жителей первой береговой линии не выходить на улицу и укрыться в помещении без стекол. Власти также попросили граждан не снимать и не выкладывать в интернет фото и видео работы ПВО, а также «средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб».
Движение транспорта в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской было перекрыто, людям запрещено гулять по набережной, предупреждал Кравченко. Утром он сообщил, что опасности для жителей нет, угрозу применения безэкипажных катеров отменили.