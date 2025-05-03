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Минобороны: в Черном море уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

Ведомости

Силы Черноморского флота России обнаружили и уничтожили еще два безэкипажных катера вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атаки киевских катеров были отражены с 16:40 до 18:15. До этого ведомство сообщало, что за минувшие сутки российские военные ликвидировали 23 безэкипажных катера, которые пытались атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крыма.

Кроме того, над акваторией Черного моря средства противовоздушной обороны России сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow британско-французского производства, а также три управляемые ракеты «Нептун-МД», произведенные на Украине.

В ночь на 3 мая российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку дронов ВСУ. По данным Минобороны, было уничтожено и перехвачено 170 беспилотников самолетного типа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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