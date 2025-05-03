Минобороны: в Черном море уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
Силы Черноморского флота России обнаружили и уничтожили еще два безэкипажных катера вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Атаки киевских катеров были отражены с 16:40 до 18:15. До этого ведомство сообщало, что за минувшие сутки российские военные ликвидировали 23 безэкипажных катера, которые пытались атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крыма.
Кроме того, над акваторией Черного моря средства противовоздушной обороны России сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow британско-французского производства, а также три управляемые ракеты «Нептун-МД», произведенные на Украине.
В ночь на 3 мая российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку дронов ВСУ. По данным Минобороны, было уничтожено и перехвачено 170 беспилотников самолетного типа.