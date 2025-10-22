Газета
Суд ООН: Израиль должен уважать запрет на использование голода как метода войны

Ведомости

Израиль обязан соблюдать запрет на использование голода среди гражданского населения в качестве метода ведения войны, заявил председатель Международного суда ООН Юдзи Ивасава, его слова передает CNN.

Согласно документу, Израиль как оккупирующая держава обязан сотрудничать с агентствами ООН для оказания гуманитарной помощи в секторе Газа. Суд также пришел к выводу, что деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) не нарушает принцип беспристрастности, несмотря на обвинения Израиля в связях организации с группировкой «Хамас».

«Оккупирующая держава ни при каких обстоятельствах не может ссылаться на соображения безопасности, чтобы оправдать полное прекращение гуманитарной деятельности на оккупированной территории», – подчеркнул Ивасава.

Международный суд отметил, что местное население сектора Газа не получало достаточного снабжения, а блокада, введенная Израилем, усугубила гуманитарный кризис. Хотя заключение суда не является обязательным к исполнению, оно имеет политический вес и, как ожидается, усилит давление на Израиль с требованием сотрудничать с ООН и другими гуманитарными организациями.

Израильские официальные лица обвинили суд в политизации. Представитель Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что «Гаага игнорирует преступления "Хамаса" и роль БАПОР, которое давно стало рассадником терроризма».

21 октября Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) заявила, что объемы поставок продовольствия в сектор Газа увеличились после заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», однако они все еще далеки от необходимых 2000 т в сутки.

