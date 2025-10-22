Суд ООН: Израиль должен уважать запрет на использование голода как метода войны

Международный суд отметил, что местное население сектора Газа не получало достаточного снабжения, а блокада, введенная Израилем, усугубила гуманитарный кризис. Хотя заключение суда не является обязательным к исполнению, оно имеет политический вес и, как ожидается, усилит давление на Израиль с требованием сотрудничать с ООН и другими гуманитарными организациями.