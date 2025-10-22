Рютте призвал РФ и Украину остановить конфликт без предварительных условий
НАТО хочет, чтобы конфликт на Украине завершился в срочном порядке и без предварительных условий, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в ходе визита в Вашингтон.
«Да, остановитесь там, где вы находитесь прямо сейчас, – это наш главный сигнал», – ответил Рютте на соответствующий вопрос. По его словам, этот тезис соответствует позиции президента США Дональда Трампа.
Рютте также фактически подтвердил свое желание обсуждать с американским лидером видение европейских стран Североатлантического альянса по прекращению конфликта. Он подчеркнул, что государства, входящие в НАТО, уже заплатили $2 млрд за оружие для Украины.
22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва неоднократно излагала свои условия по урегулированию конфликта на Украине, поэтому они хорошо известны. Речь идет о выводе украинских войск из новых регионов и признании их частью РФ на уровне международных договоров, а также отказе Киева от намерений вступить в НАТО. Об этом говорил российский лидер Владимир Путин в июне 2024 г. Тогда же среди условий он называл демилитаризацию и денацификацию Украины.