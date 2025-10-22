Рютте призвал РФ и Украину остановить конфликт без предварительных условий

22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва неоднократно излагала свои условия по урегулированию конфликта на Украине, поэтому они хорошо известны. Речь идет о выводе украинских войск из новых регионов и признании их частью РФ на уровне международных договоров, а также отказе Киева от намерений вступить в НАТО. Об этом говорил российский лидер Владимир Путин в июне 2024 г. Тогда же среди условий он называл демилитаризацию и денацификацию Украины.