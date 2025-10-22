Песков: условия России по миру на Украине известны
Россия неоднократно излагала свои условия по урегулированию конфликта на Украине, они хорошо известны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию Reuters о том, что Москва направила США письменную ноту с изложением своих позиций.
«Россия это делала неоднократно. Элементы нашей позиции хорошо всем известны. Они весьма четко сформулированы нашим президентом, их хорошо знают», – сказал Песков журналистам.
Условия России Путин озвучивал в июне 2024 г. Тогда среди них были названы: вывод украинских войск из новых регионов и признание их частью РФ на уровне международных договоров, отказ Киева от намерений вступить в НАТО, а также демилитаризация и денацификация Украины. В августе Путин подтвердил, что эти условия остаются актуальными.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков также заявил, что Россия и США не обменивались документами в формате non paper по Украине. «Обилие слухов в западных СМИ не помогает делу», – отметил замминистра.
О таком документе сообщало агентство Reuters. По данным их источников, в выходные Россия направила США частное коммюнике, в котором повторила прежние условия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Среди них назывались полный контроль над Донбассом и неразмещение войск НАТО на территории Украины в рамках мирного соглашения.