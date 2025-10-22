Рябков опроверг обмен документами с США по Украине

Рябков опроверг обмен документами с США по УкраинеПодготовка к саммиту Путина и Трампа продолжается
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков опроверг, что Россия и США обменивались документами в формате non paper по Украине. Об этом он заявил журналистам, комментируя публикации в СМИ.
«Обилие слухов в западных СМИ не помогает делу», – отметил замминистра (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что договоренностей о встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы госдепа Марко Рубио пока нет. Рябков подчеркнул, что подготовка к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа все же продолжается. Дипломат сказал, что сейчас Москва сосредоточена на содержательной стороне подготовки саммита президентов.
О таком документе сообщало агентство Reuters. По данным их источников, в выходные Россия направила США частное коммюнике, в котором повторила прежние условия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Среди них назывались полный контроль над Донбассом и неразмещение войск НАТО на территории Украины в рамках мирного соглашения. СМИ также писали, что из-за несогласия Москвы на немедленное прекращение огня по линии фронта, как того хочет Трамп, подготовка саммита приостановлена.
Встреча Путина и Трампа должна пройти в ближайшие две недели, как сообщал сам американский президент. Организовать мирный саммит лидеры договорились в ходе телефонного разговора 16 октября. Вчера Трамп заявил, что окончательное решение о встрече еще не принято. Он отметил, что не хотел бы тратить время напрасно.