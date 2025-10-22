МИД РФ допустил разработку биооружия на Украине
Украина может разрабатывать биологическое оружие на своей территории, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов. С таким заявлением он выступил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.
«Рассматриваем это как прямую угрозу нашей национальной безопасности», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Воронцов добавил, что в связи с этим «особенно остро» встает необходимость усилий по «универсализации и укреплению» режима Конвенции о запрещении биологического оружия.
О том, что на Украине могут разрабатывать биооружие, заявляли в Минобороны РФ после начала боевых действий на территории соседней страны. В конце ноября 2022 г. в Минобороны сообщали, что разработка компонентов биооружия велась вблизи российской границы.
В марте 2023 г. вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что комиссия по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий подтверждает утверждение Минобороны РФ о создании на территории Украины военных объектов США и НАТО под видом биолабораторий.
Депутат утверждала, что США с 1995 г. «имитировали» исполнение требований Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), а на деле же заключали соглашения со странами постсоветского пространства по военно-биологическому освоению.