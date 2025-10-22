МИД РФ допустил разработку биооружия на Украине

Депутат утверждала, что США с 1995 г. «имитировали» исполнение требований Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), а на деле же заключали соглашения со странами постсоветского пространства по военно-биологическому освоению.