На Украине малолетних детей начали массово вносить в базу «Миротворца»
Данные более 20 детей двух- и трехлетнего возраста внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», передает ТАСС, ознакомившись с данными ресурса. Агентство подчеркнуло, что значительная часть этих несовершеннолетних имеют гражданство Украины.
По данным сайта, детей добавили в реестр за «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины. Несовершеннолетних обвинили в проезде через КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР.
ТАСС также пишет, что 20 и 21 октября сайт публиковал данные примерно такого же количества детей двух-трех лет.
Несовершеннолетние в возрасте от двух до 17 лет и ранее попадали в реестр. В начале октября 17-летнего гражданина России обвинили в незаконном пересечении границы Украины и участии в контрабанде.