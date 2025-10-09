Газета
Главная / Политика /

В базу украинского «Миротворца» внесли еще одного несовершеннолетнего россиянина

Ведомости

Личные данные еще одного ребенка из России внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», передает ТАСС.

По данным агентства, 17-летнего гражданина России обвинили в незаконном пересечении границы Украины. Создатели реестра считают, что он также участвовал в контрабанде.

Сейчас в базе данных «Миротворца» находится множество детей из России в возрасте от 2 до 17 лет. 29 сентября стало известно о 13 несовершеннолетних, которые якобы сознательно нарушили государственную границу Украины и осуществили покушение на территориальную целостность республики. До этого двухлетняя девочка оказалась в реестре по тем же причинам. Сообщалось, что она несколько раз приезжала в Луганскую народную республику (ЛНР) вместе с родителями.

Также в списке «Миротворца» находятся исполнительница песни «Матушка» Татьяна Куртукова – за участие в «Голубом огоньке» в декабре 2024 г., российский рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и другие известные россияне.

