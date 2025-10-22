Глава минфина США анонсировал существенное расширение санкций против России
Глава минфина США Скотт Бессент сообщил о предстоящем значительном расширении санкций против России, которое будет официально объявлено либо поздно вечером в среду, либо утром в четверг по местному времени. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.
«Мы объявим о значительном усилении санкций против России либо после закрытия сегодня днем, либо завтра утром», – сказал Бессент.
Накануне спикер палаты представителей Майк Джонсон говорил, что у республиканцев в конгрессе и сенате есть «большой аппетит» к введению жестких санкций против России, однако это сложно осуществить во время шатдауна. 20 октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России временно приостановлено.
17 октября сообщалось, что Евросоюз обсуждает возможность задействовать замороженные российские активы на сумму около 140 млрд евро для финансирования так называемого «репарационного кредита» Украине. За два дня до этого СМИ сообщали, что к планам ЕС по передаче российских активов Украине готовы присоединиться Канада и Великобритания.