Axios: комитет сената США рассмотрит три антироссийских законопроекта
Комитет сената США по международным отношениям 22 октября примет три антироссийских законопроекта, сообщает Axios со ссылкой на источники в американском парламенте.
Первый законопроект – о внесении России в список «государств – спонсоров терроризма». Второй законопроект будет о введении экономических санкций в отношении Китая, третий – о передаче Украине каждые 90 дней хранящихся в США российских активов.
Как отмечается, данные законопроекты должны быть приняты в рамках оказания давления на Россию.
Накануне спикер палаты представителей Майк Джонсон говорил, что у республиканцев в конгрессе и сенате есть «большой аппетит» к введению жестких санкций против России, однако это сложно осуществить во время шатдауна. 20 октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России временно приостановлено.
17 октября сообщалось, что Евросоюз обсуждает возможность задействовать замороженные российские активы на сумму около 140 млрд евро для финансирования так называемого «репарационного кредита» Украине. За два дня до этого СМИ сообщали, что к планам ЕС по передаче российских активов Украине готовы присоединиться Канада и Великобритания.