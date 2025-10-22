Axios: комитет сената США рассмотрит три антироссийских законопроекта

Накануне спикер палаты представителей Майк Джонсон говорил, что у республиканцев в конгрессе и сенате есть «большой аппетит» к введению жестких санкций против России, однако это сложно осуществить во время шатдауна. 20 октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России временно приостановлено.