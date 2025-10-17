Politico: ЕС нацелился на частные российские активы для кредита Украине
Европейский союз обсуждает возможность задействовать замороженные российские активы на сумму около 140 млрд евро для финансирования так называемого «репарационного кредита» Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.
Основная часть замороженных средств размещена в бельгийском депозитарии Euroclear, но еще около 25 млрд евро находятся на частных банковских счетах в странах ЕС. Как отмечает издание, Еврокомиссия предлагает рассмотреть вариант использования и этих активов для предоставления кредита Киеву.
«Следует рассмотреть вопрос о том, можно ли распространить инициативу репарационного кредита на другие иммобилизованные активы в пределах ЕС», – говорится в документе, разосланном европейским столицам перед заседанием послов, запланированным на 17 октября.
При этом юридическая сторона вопроса пока не проработана. В документе подчеркивается, что «оценка возможности использования таких активов должна быть проведена до принятия решения о дальнейших шагах».
15 октября сообщалось, что Великобритания и Канада намерены присоединиться к инициативе Евросоюза по передаче Украине замороженных российских активов в виде «репарационного кредита». В то же время Венгрия заявила, что не поддержит использование доходов от этих активов.