Глава МИД Нидерландов рассказал об ограничениях в 19-м пакете санкций ЕС
Новый пакет антироссийских рестрикций Евросоюза (ЕС) включает жесткие меры против доходов России, заявил в соцсети X глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.
«Важно, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Он включает в себя новые жесткие меры, направленные против российских доходов», – написал министр.
22 октября Reuters сообщил, что Евросоюз согласовал 19-й пакет рестрикций объединения против Москвы на уровне послов. Следующим шагом должно быть утверждение санкций Советом ЕС на министерском уровне.
22 октября Bloomberg писал, что в новом пакете санкций будет зафиксирован запрет на экспорт в РФ товаров общей стоимостью более 40 млрд евро. Агентство подчеркивало, что также будут введены ограничения против юридических лиц из Китая и Индии за торговое сотрудничество с Россией. Одобрение санкций ожидается на саммите Евросоюза 23 октября.