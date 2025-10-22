Глава МИД Нидерландов рассказал об ограничениях в 19-м пакете санкций ЕС

22 октября Bloomberg писал, что в новом пакете санкций будет зафиксирован запрет на экспорт в РФ товаров общей стоимостью более 40 млрд евро. Агентство подчеркивало, что также будут введены ограничения против юридических лиц из Китая и Индии за торговое сотрудничество с Россией. Одобрение санкций ожидается на саммите Евросоюза 23 октября.