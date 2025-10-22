Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп опроверг статью WSJ об отмене ограничений на дальнобойное оружие Киева

Ведомости

Президент США Дональд Трамп опроверг статью газеты The Wall Street Journal о том, что американцы разрешили Украине использовать дальнобойное оружие без ограничений. Об этом он заявил в своей сети Truth Social.

«Статья The Wall Street Journal о том, что США якобы разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты глубоко по территории России, – фейк! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни поступали и что бы Украина с ними ни делала», – написал Трамп.

Ранее 22 октября газета со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что администрация Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего радиуса действия, поставленных западными союзниками.

WSJ: США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие без ограничений

Политика / Международные новости

В начале октября американские СМИ сообщали, что Украина уже получает помощь в ударах по России от Великобритании и разведданные США для ударов ракетами большой дальности, а Вашингтон призывает союзников по НАТО расширить поддержку Киеву.

Сам Трамп публично заявлял, что надеется на завершение конфликта на Украине без поставок ракет Tomahawk.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте