Трамп опроверг статью WSJ об отмене ограничений на дальнобойное оружие Киева
Президент США Дональд Трамп опроверг статью газеты The Wall Street Journal о том, что американцы разрешили Украине использовать дальнобойное оружие без ограничений. Об этом он заявил в своей сети Truth Social.
«Статья The Wall Street Journal о том, что США якобы разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты глубоко по территории России, – фейк! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни поступали и что бы Украина с ними ни делала», – написал Трамп.
Ранее 22 октября газета со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что администрация Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего радиуса действия, поставленных западными союзниками.
В начале октября американские СМИ сообщали, что Украина уже получает помощь в ударах по России от Великобритании и разведданные США для ударов ракетами большой дальности, а Вашингтон призывает союзников по НАТО расширить поддержку Киеву.
Сам Трамп публично заявлял, что надеется на завершение конфликта на Украине без поставок ракет Tomahawk.