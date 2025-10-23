Захарова рассказала о причинах ненависти Латвии к России

«Если вдруг [президент США Дональд] Трамп решит поинтересоваться, что означает "Латвия" и почему ее режим так себя ведет, то вот историческая справка на тему "как я провел прошлым веком"», – написала дипломат. Поводом к публикации стало заявление МИД Латвии о том, что страна не разрешит российскому лидеру Владимиру Путину совершить полет в ее воздушном пространстве для встречи с Трампом в Будапеште.