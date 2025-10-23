Захарова рассказала о причинах ненависти Латвии к России
Ненависть Латвии к России обусловлена желанием взять реванш за то, что советские войска разгромили латышский коллаборационизм еще во времена Второй мировой войны, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Если вдруг [президент США Дональд] Трамп решит поинтересоваться, что означает "Латвия" и почему ее режим так себя ведет, то вот историческая справка на тему "как я провел прошлым веком"», – написала дипломат. Поводом к публикации стало заявление МИД Латвии о том, что страна не разрешит российскому лидеру Владимиру Путину совершить полет в ее воздушном пространстве для встречи с Трампом в Будапеште.
Захарова напомнила, что в Латвии гитлеровцам удалось прийти к активному геноциду восточноевропейского населения и решить «еврейский вопрос». При этом в уничтожении 89% евреев больше всего поучаствовало коренное население республики, отметила она. «Сегодня Рига официально чествует соучастников Холокоста в качестве борцов за независимость», – подчеркнула представитель МИДа.
21 октября об отсутствии гарантий безопасного полета Путина над Польшей также заявлял глава МИД республики Радослав Сикорский. Он говорил, что это связано с решением Международного уголовного суда (МУС), который 17 марта 2023 г. выдал ордер на арест российского лидера. После этого коллега Сикорского из России Сергей Лавров обвинил Польшу в готовности совершать теракты.