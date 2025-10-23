Трамп: США не будут обучать другие страны применять Tomahawk
Президент США Дональд Трамп заявил, что на освоение ракет Tomahawk требуется от шести месяцев до года — это сложное, точное и мощное оружие, которым могут пользоваться лишь США, и они не собираются ни обучать других, ни применять его. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
«Проблема с Tomahawk, о которой многие не знают: нужно как минимум шесть месяцев, обычно год, чтобы научиться им пользоваться. Это очень сложное оружие, поэтому Tomahawk сможет быть выпущен только нами, а мы этого делать не будем, — сказал Трамп. — Освоение Tomahawk требует огромного времени — это очень мощное и очень точное оружие, возможно, поэтому оно так сложно. На обучение уходит год интенсивной подготовки; мы умеем им пользоваться и не собираемся обучать других — это будет в далеком будущем».
20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия абсолютно четко выразила свою позицию по поставкам дальнобойного оружия Киеву. Дипломат подчеркнула, что такое решение недопустимо в том числе потому, что оно противоречит высказываниям европейских политиков о «мире».
Агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме заявил о необходимости предоставить гарантии безопасности и Киеву, и Москве. В это же время он отказался от передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. Сам Трамп 17 октября сказал, что надеется на окончание конфликта без применения ракет Tomahawk.