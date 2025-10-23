Трамп: США не будут обучать другие страны применять Tomahawk

«Проблема с Tomahawk, о которой многие не знают: нужно как минимум шесть месяцев, обычно год, чтобы научиться им пользоваться. Это очень сложное оружие, поэтому Tomahawk сможет быть выпущен только нами, а мы этого делать не будем, — сказал Трамп. — Освоение Tomahawk требует огромного времени — это очень мощное и очень точное оружие, возможно, поэтому оно так сложно. На обучение уходит год интенсивной подготовки; мы умеем им пользоваться и не собираемся обучать других — это будет в далеком будущем».