США рассматривают ограничение экспорта в КНР продукции с американским ПО
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план по ограничению экспорта в Китай широкого спектра товаров, производимых с помощью американского программного обеспечения, – от ноутбуков до реактивных двигателей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Мера обсуждается в качестве ответа на ограничения Пекина на экспорт редкоземельных металлов. Отмечается, что план «позволит выполнить угрозу <…> Трампа <…> о запрете экспорта "критически важного программного обеспечения" в Китай путем ограничения глобальных поставок товаров, содержащих американское программное обеспечение или произведенных с использованием американского программного обеспечения».
15 октября Трамп заявлял, что США находятся в состоянии торговой войны с Китаем. Американский лидер назвал пошлины важнейшим инструментом защиты нацбезопасности. До этого, 11 октября, он пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР.
Торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился в апреле 2025 г. Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%. Стороны объявили «торговое перемирие» для переговоров.