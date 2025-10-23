Силы ПВО сбили 139 украинских беспилотников над регионами России

Больше всего беспилотников – 56 единиц – было ликвидировано в Белгородской области. В Брянской области российские военные сбили 22 БПЛА, в Воронежской – 21, в Рязанской – 14. Еще 13 воздушных целей было поражено в Ростовской области, четыре – в Крыму, по две – в Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областях. Один беспилотник был нейтрализован в Курской области.