Силы ПВО сбили 139 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 139 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников – 56 единиц – было ликвидировано в Белгородской области. В Брянской области российские военные сбили 22 БПЛА, в Воронежской – 21, в Рязанской – 14. Еще 13 воздушных целей было поражено в Ростовской области, четыре – в Крыму, по две – в Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областях. Один беспилотник был нейтрализован в Курской области.

Поздним вечером 22 октября и ночью 23 октября Росавиация вводила ограничения в аэропортах Волгограда, Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское») и Калуги («Грабцево»). Утром мера также была введена в воздушных гаванях Оренбурга и Орска.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что при ударе FPV-дрона по автомобилю в селе Новые Юрковичи Климовского района погибла мирная жительница. Женщина была за рулем движущейся машины. 

