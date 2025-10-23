Мадуро: Венесуэла располагает 5000 российских комплексов «Игла-С»

«Все военные мира знают силу "Иглы-С". И Венесуэла имеет ни много ни мало целых 5000 ракет "Игла" на ключевых позициях ПВО, чтобы гарантировать мир, стабильность, спокойствие нашего народа. Более 5000. Кто понял, тот понял», – заявил глава государства.