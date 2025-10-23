Мадуро: Венесуэла располагает 5000 российских комплексов «Игла-С»
У венесуэльской армии в распоряжении около 5000 российских ракетных комплексов «Игла-С» на ключевых позициях. Страна выражает готовность распределить их операторов по всей своей территории, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Его речь транслировал телеканал VTV.
«Все военные мира знают силу "Иглы-С". И Венесуэла имеет ни много ни мало целых 5000 ракет "Игла" на ключевых позициях ПВО, чтобы гарантировать мир, стабильность, спокойствие нашего народа. Более 5000. Кто понял, тот понял», – заявил глава государства.
22 октября The Washington Post сообщала, что президент США Дональд Трамп разрешил проведение секретных операций Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) в Венесуэле. Издание отметило, что в Карибском море оказались десятки американских военных кораблей и самолетов, а также тысячи военнослужащих. Авиаудары США ликвидировали как минимум семь судов, перевозивших наркотики из Венесуэлы в Соединенные Штаты, погибли десятки предполагаемых наркоторговцев.