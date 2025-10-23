Швеция хочет использовать активы РФ для оплаты поставок истребителей ВСУ

22 октября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерении по продаже украинской стороне шведских истребителей. Правительство Швеции отмечало, что государство имеет опыт «разработки и эксплуатации передовых современных платформ», в том числе JAS 39 Gripen. Украина, по мнению иностранного кабмина, «обладает уникальным опытом воздушного боя и противовоздушной обороны», который может передать Швеции.