Швеция хочет использовать активы РФ для оплаты поставок истребителей ВСУ
Сделку по поставке Киеву 100–150 истребителей Jas 39 Gripen Е можно оплатить замороженными российскими активами, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в эфире телеканала SVT.
«Мы рассматриваем возможность использования замороженных российских активов», – отметил глава шведского оборонного ведомства.
При этом один такой самолет имеет стоимость около 800 млн крон ($85 млн). Минимальный заказ (100 истребителей) обойдется в $8,5 млрд.
22 октября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерении по продаже украинской стороне шведских истребителей. Правительство Швеции отмечало, что государство имеет опыт «разработки и эксплуатации передовых современных платформ», в том числе JAS 39 Gripen. Украина, по мнению иностранного кабмина, «обладает уникальным опытом воздушного боя и противовоздушной обороны», который может передать Швеции.